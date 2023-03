Vor Aldi-Markt : Fahrrad von 82-Jähriger in Bad Neuenahr-Ahrweiler gestohlen

In Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde einer 82-Jährigen das Rad geklaut. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bad Neuenahr-Ahrweiler Am Samstagmorgen wurde einer 82-Jährigen ihr schwarzes Fahrrad vor der Aldi-Filliale an der Wilhelmstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.



Eine 82-jährige Ahrweilerin hat ihr Fahrrad am Samstagmogen gegen 9.15 Uhr vor dem Aldi-Markt an der Wilhelmstraße in

Bad Neuenahr-Ahrweiler rechts neben dem Eingang abgestellt, als die Frau gegen 9.30 Uhr von ihrem Einkauf zurück kam, war das Rad weg.

Das schwarze Damenrad hat hinten eine Holzkiste, die mit Spanngurten am Gepäckträger befestigt ist. Vorne befindet sich ein Fahrradkorb.

Hinweise zum Diebstahl oder auch des Täters nimmt die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler entgegen.

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Tel. 02641/9740

(ga)