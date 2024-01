Falstaff Wein Guide 2024 „Der Ahrwein ist und bleibt ein Monument“

Die besten Weine und Winzer des Landes finden sich im „Falstaff Weinguide Deutschland 2024“. 4000 deutsche Weine von mehr als 500 Weingütern wurden von einer 17-köpfigen Expertenjury verkostet. „Es ist wahrlich beachtlich, was Deutschlands Winzer Jahr für Jahr leisten. Nicht nur vergeben wir in diesem Jahr gleich zweimal die Maximalnote von 100 Falstaff-Punkten, auch konnten stolze 121 Weine – darunter 30 Spätburgunder – eine Bewertung von 95 Falstaff-Punkten und mehr erreichen“, resümiert Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam. Das Kapitel über den Ahrwein überschreibt er so: „Der Ahrwein ist und bleibt ein Monument.“