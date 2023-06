Wiederaufbau im Ahrtal Fast eine Million Euro für die neue Schwanenteichbrücke

So soll sich die AuEG um den Wiederaufbau der Schwanenteichbrücke am Kaiser-Wilhelm-Park in Bad Neuenahr kümmern, die in der Flutnacht fortgerissen wurde. Die Aufbaugesellschaft kümmert sich um die meisten der zerstörten städtischen Brücken. Bei der Schwanenteichbrücke geht der Maßnahmenplan der Stadt von Bruttokosten in Höhe von knapp einer Million Euro aus.