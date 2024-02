120 provisorische Parkplätze für Ahrweiler Bürgermeister rechnet mit Verzögerungen bei Marktgarage

Die Hutenfeste und ihre Frühschoppen dienen in erster Linie zum Austausch und zu Rechenschaftsberichten aus Kirche, Politik und Gesellschaft. Was war, was läuft gerade, was wird kommen? Zu Ehren der heiligen Maria als Patronin der Adenbachhut trifft sich deren Gemeinschaft am ersten Februarsamstag, diesen Mal im Gasthaus Sternchen. Dabei machte Chronist Karl Heinen deutlich, welche Veränderungen es in den vergangenen zwölf Monaten vor allem beim Wiederaufbau der Stadt und des Quartiers der „Addemech“ gegeben hat. Heinen berichtete auch von zahlreichen neuen und wiedereröffneten Gewerbeeinheiten.