Weinfest an der Ahr : Bachem plant Weinfestival im September

Weinfest „Aufbruch statt Abbruch“ : So war das erste Weinfest in Altenahr nach der Flut Am Samstag kamen knapp 800 Besucher zum Weinfest „Aufbruch statt Abriss“ nach Altenahr. In normalen Zeiten finden an den Herbstwochenenden unzählige Weinfeste im Ahrtal statt. In Altenahr feierten vorwiegend Einheimische und Helfer, doch Touristen sind erwünscht.