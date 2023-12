Ahrhut in Ahweiler Fest auch 30 Monate nach der Flut im Zeichen des Wiederaufbaus

Das Patronatsfest der Ahrweiler Ahrhutgemeinschaft zu Ehren der heiligen Barbara am Wochenende stand auch 30 Monate nach der Flutkatastrophe im Zeichen des Wiederaufbaus. Die Herrenrunde wurde nach 22 Jahren nicht mehr von Jochen Ulrich als Hutenmeister begrüßt. Der neue Hutenmeister heißt Heinz-Peter Hoppe. Er moderierte den Festkommers in der Eifelstube, den Vorgänger Ulrich als Ehren-Hutenmeister erlebte. „Unsere Heimat ändert sich in dieser Zeit fast täglich“, stellte Hoppe derweil fest.