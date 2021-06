Einsatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Feuerwehr bekämpft Brand in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr ist zu einem Brand in Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgerückt. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler In einem Wohnhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand schlug auf Dächer von mehreren Wohnungen über. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.



Die Feuerwehr ist derzeit in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Einsatz. In einem Wohnhaus an der Königsberger Straße ist am Vormittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Einsatzkräfte liegt der Brandherd in einer der unteren Wohnungen. Der Brand wanderte schließlich über die Balkone bis ins Dach und schlug dort auf die Dächer der benachbarten Wohnungen über.

Die Feuerwehr geht unter anderem von einer Drehleiter aus gegen den Brand vor. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unklar. Wie die Polizei angab, kann es an der Königsfelder Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Weitere Berichterstattung folgt...

