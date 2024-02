Provisorium für die Wehr Bad Neuenahr-Ahrweiler Feuerwehr-Fahrzeuge könnten in einem Zelt unterkommen

Der Hintergrund: nur wenige Stunden, nachdem die Flutwelle am 14./15. Juli durch das Ahrtal gerauscht war, ließ die Wehrleitung Teile des Gerätehauses beim Löschzug Ahrweiler abreißen. Die Wehr hat ihr Domizil unmittelbar an der Ahr gegenüber des Ahrtors. Hier drohte ein Teil der Fahrzeughalle einzustürzen, nachdem diese unterspült worden war. Bis der Löschzug Ahrweiler eine neue Bleibe hat, wird es noch dauern. Zumindest in diesem Jahr werde mit dem Bau am angedachten neuen Gelände an der Ramersbacher Straße nicht mehr begonnen, erklärte Bürgermeister Guido Orthen (CDU) auf Nachfrage von Ursula Koll (SPD) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Weil durch den Wegfall eines Teils der Fahrzeughalle mehrere Einsatzfahrzeuge unter freiem Himmel stehen, was mit der Zeit zu einem erheblichen Wertverlust führt, wurde im Rathaus nun entgegen früherer Planungen die Installation einer Fahrzeughalle bis zur Fertigstellung der neuen Unterkunft ins Auge gefasst.