Polizei war im Einsatz : Fischreiher verirrt sich in Ahrweiler in ehemaliges Fischgeschäft

Ein Fischreiher hat sich in Ahrweiler in den ehemaligen Laden „Fisch Meyer“ verirrt. Foto: Polizei Ahrweiler

Ahrweiler Ein Fischreiher hat sich am Sonntag in Ahrweiler in ein Geschäft verirrt, das sich aktuell in der Renovierung befindet. Offenbar fand das Tier selbst nicht mehr heraus, so dass die Polizei helfen musste.

Ob es ein Zufall war, dass sich ein Fischreiher in Ahrweiler am Sonntag ausgerechnet in das ehemalige Fischgeschäft „Fisch Meyer“ verirrte, können wir nicht sagen. Fisch fand das Tier in dem Ladenlokal jedenfalls nicht vor, denn das ehemalige Geschäft im Erdgeschoss des Quellenhofs befindet sich aktuell in der Renovierung. Die Polizei konnte sich am Sonntag auch nicht so recht erklären, wie der Reiher überhaupt in die Räumlichkeiten gelangt war. Mehrere Anwohner hatten das Tier am Mittag durch die Glasscheibe hindurch in dem Laden entdeckt und die Polizei alarmiert. Offenbar konnte sich der Fischreiher auch nicht wieder selbst aus dem Geschäft befreien.