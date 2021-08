Nach der Flutkatastrophe : Bad Neuenahr-Ahrweiler könnte ein Drittel der Einwohner verlieren

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Zerstörungen nach der Flutkatastrophe in Bad Neuenahr sind massiv. Bürgermeister Guido Orthen rechnet damit, dass die Stadt bis Ende des Jahres nur noch 20.000 Einwohner haben wird.

Nach den Flutzerstörungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler rechnet Bürgermeister Guido Orthen (CDU) mit dem Wegzug von einem Drittel der Einwohner. „Ich bin sonst ein hoffnungsloser Optimist. Aber ich glaube, Ende des Jahres werden wir noch 20 000 Einwohner haben“, sagte der Rathauschef. Bis zur Sturzflut nach extremem Starkregen am 14. und 15. Juli im Ahrtal mit insgesamt mindestens 133 Todesopfern hätten rund 30 000 Bürger in Bad Neuenahr-Ahrweiler gewohnt. Allein in dieser Stadt seien 73 Bürger ums Leben gekommen. Die Zerstörungen von Häusern, Schulen, Firmen, Straßen, Brücken und Versorgungsleitungen sind massiv.