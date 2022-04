Aufarbeitung der Flutkatastrophe : Ex-Landrat Pföhler muss im Juli vor den Untersuchungsausschuss

Flutwarnungen an der Ahr : CDU verteidigt Leitstelle in Koblenz Fehlte ein Fax, eine Mail oder gab es sonst ein Problem, das in der Flutnacht an der Ahr dafür sorgte, dass die Warn-App „Nina“ nicht ausgelöst wurde? Die Diskussion um die Integrierte Leitstelle in Koblenz geht weiter. Jetzt nimmt die CDU die Mitarbeiter in Schutz.