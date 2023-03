Von der Flut geprägt : Ahrweiler verabschiedet Haushalt mit Millionen-Minus

Kreis Ahrweiler Im Kreis Ahrweiler monieren SPD und FDP fehlende Transparenz beim Haushalt mit Millionen-Minus. Trotzdem wurde der von der Flut geprägte Etat, der ein Rekordvolumen aufweist, im Kreistag nun verabschiedet.

„Die Folgen der Flutkatastrophe sind allgegenwärtig. Sie zu bewältigen, stellt alle beteiligten Verwaltungen, so auch die Kreisverwaltung, vor die größte Aufgabe, vor der bundesdeutsche Verwaltungen je gestanden haben. Entsprechend ist der Haushalt 2023 geprägt“, so Weigand in ihrer Haushaltsrede. „Ein Fokus des Haushalts liegt gleichermaßen auf dem Wiederaufbau und dem Ausbau der sozialen Infrastruktur in unserem Kreis. Dabei folgen wir sozialräumlichen Ansätzen, um die Menschen in ihrem Lebensumfeld zu erreichen und zu unterstützen“, sagte Weigand. 55 Prozent (182 Millionen Euro) der Ausgaben entfallen auf den Sozial- und Gesundheitsbereich. So werden für die Kindertagespflege und Kindertagesstätten in diesem Jahr insgesamt mehr als 54,4 Millionen Euro aufgewendet, um ein adäquates und bedarfsgerechtes Angebot für Familien im Kreis Ahrweiler sicherzustellen. Ansonsten liegt ein Schwerpunkt der Aufgaben auf dem Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur. Zu den dicken Brocken im Ausgabenbereich gehören die Entsorgungskosten von ölhaltigem Schlamm und Boden (12,2 Millionen Euro) sowie die Wiederherstellung von Ufern, Böschungen und Nebengewässern (39 Millionen Euro) nach der Flut.