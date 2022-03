Pläne nach der Flut : Ahrtalbahn soll bis Ende 2025 wieder komplett fahren

GA-Redaktionsmobil in Dümpelfeld : Verein will historische Eisenbahnbrücke retten In Dümpelfeld hat sich ein Dorfverein gegründet, der vor allem für den Erhalt der historischen, von der Flut unterspülten Eisenbahnbrücke kämpft. Lange gab es dazu erbitterte Kämpfe zwischen Verein und Gemeinderat. Nun kommt erstmals Bewegung in die Sache.