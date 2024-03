Konzeptideen vorgestellt Kreis will beim Hochwasserschutz besser kommunizieren

Eine enge Verzahnung der Kommunen beim Hochwasserschutz hat sich der Kreis Ahrweiler unmittelbar nach den Zerstörungen der Flut auf die Fahnen geschrieben. „Die Ereignisse haben gezeigt, dass es im Hinblick auf den Hochwasserschutz einer überörtlichen Gesamtbetrachtung bedarf“, so die Kreisverwaltung. Es bestand daher schnell Einigkeit, dass – trotz der unterschiedlichen Zuständigkeiten – ein gemeinsames überörtliches Vorsorgekonzept aufgestellt werden soll. „Ein solches Konzept für ein kreisübergreifendes Einzugsgebiet von fast 900 Quadratkilometern ist komplex und benötigt Zeit“, erklärte Erster Beigeordneter Horst Gies (CDU) in Vertretung für Landrätin Cornelia Weigand in der jüngsten Sitzung des Kreis- und Umweltausschusses (KUA). Dort hatte man sich mit verbesserten Kommunikationssträngen beschäftigt.