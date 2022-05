„Viele sind traumatisiert“ : Flutopfer von der Ahr demonstrieren gegen langsamen Wiederaufbau

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Flut im Ahrtal hat viele Menschen getötet und Tausende Häuser zerstört. Der Wiederaufbau ist langsam. Dagegen regt sich Protest.

Rund zehn Monate nach dem tödlichen Hochwasser im Ahrtal haben etwa 150 bis 200 Demonstranten an der ersten größeren Kundgebung von Flutopfern teilgenommen. Sie kritisierten unter anderem die oft sehr schleppende Auszahlung von Geld aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern für Flutopfer mit beschädigten oder zerstörten Häusern. Viele Anwohner seien „wütend, traurig, enttäuscht und schockiert“, heißt es im Aufruf von „Ahrtal - Wir stehen auf“, einem Zusammenschluss von rund 80 Betroffenen, für den Demonstrationszug am Donnerstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Manche Teilnehmer pfiffen laut und trugen Transparente, auf denen es beispielsweise hieß: „Wir leben in Ruinen“ und „Wir stehen auf - vergesst uns nicht“.