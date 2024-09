Aufarbeitung im Landtag Ministerpräsident Schweitzer gesteht Fehler bei Flutkatastrophe ein

„Demut ist für mich das Wort, das am Ende steht“, hatte der Ausschussvorsitzende Martin Haller zu Beginn der Sitzung sichtlich bewegt gesagt. Demut für das, was die Menschen in der schrecklichen Nacht erlebt hätten, Demut vor dem, was in und nach der Katastrophe geleistet worden sei, auch Demut vor der Wucht der Naturkatastrophe. „Wir werden mit diesem Ausschuss und seinen Ergebnissen keine Wunden heilen können, aber ich hoffe, dass wir sie lindern können“, sagte der SPD-Politiker. „Diese Katastrophe, diese Apokalypse hat unser Land bis ins Mark getroffen.“