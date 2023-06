Zukunft der Freiflächen Mensch und Natur im Einklang am Ahrufer

Der derzeit entwickelte Grünplan für die Kreisstadt möchte die Ahr als Stadtfluss auch weiterhin als Teil des urbanen Lebens erhalten. Bei allen Überlegungen heißt die Devise aber auch: „Weniger ist mehr.“ Daher sehen die Macher eine Aufteilung in populäre Orte, in Retentionsflächen oder ökologisch vorrangige Gebiete sinnvoll an.