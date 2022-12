Untersuchung des Revisors : Polizei bei Ahr-Flut: Fehler, aber keine Vertuschung

Mainz Spät bekannt gewordene Polizeihubschrauber-Videos von der Ahr-Katastrophe und Berichte haben den Vorwurf der Vertuschung befeuert. Der neue Innenminister Ebling hat zur Aufklärung einen externen Revisor eingesetzt. Dessen Bericht liegt jetzt vor.

Fehler im polizeilichen Lagezentrum des Innenministeriums bei der Bereitstellung der Akten von der Flutkatastrophe für den Untersuchungsausschuss ja - Hinweise auf Vertuschung nein. Zu diesem Ergebnis kommt das vierköpfige Team um den externen Revisor Christian Seel im Abschlussbericht zur „Aufklärung von Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit der Aktenübersendung der Polizei“. Die inzwischen an das Gremium gelieferten polizeilichen Akten seien aber nicht zu beanstanden, sagte Seel am Mittwoch in Mainz bei der Vorstellung des 49 Seiten umfassenden Berichts.