Flut an der Ahr : Untersuchungsausschuss holt Vernehmung von Polizeibeamten nach

Flutkatastrophe an der Ahr : 900 E-Mails an Untersuchungsausschuss zur Flut nachgeliefert Weitere Akten sind mit Verspätung an den Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe geliefert worden. Es handelt sich um rund 900 E-Mails aus dem Lagezentrum, einige betreffen die Flutnacht an der Ahr.