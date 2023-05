Flut an der Ahr Neue Vorgaben für Wiederaufbau von zerstörten Brücken

Dem Wiederaufbau von Brücken kommt im Ahrtal eine ganz besondere Bedeutung zu. Zum einen dienen die Bauwerke der Verbindung von Ortsteilen und sollen ein sicheres Überqueren von Gewässern ermöglichen, zum anderen haben sie oftmals eine die Landschaft prägende Wirkung – wie an der Nepomukbrücke in Rech schnell zu erkennen ist: Hunderte von Jahren prägte die Steinbogenbrücke das Ortsbild des Dorfes an der Ahr, bis sie in der Flutnacht zerstört wurde.