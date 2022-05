Mehr Aktive in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Flut bringt den Wehren neues Personal

Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach der Flutkatastrophe verzeichnen die Feuerwehren in Bad Neunahr-Ahrweiler einen gehörigen Mitgliederzuwachs. 31 Aktive kamen hinzu, 24 davon nach den Ereignissen vom vergangenen Juli.

Nach der Flut erlebten die Wehren der Kreisstadt eine weitere Flut, nämlich an aktiven Mitgliedern. Ganze 31 „Neue“ konnte Bürgermeister Guido Orthen am vergangenen Donnerstag verpflichten, 24 davon waren nach den Ereignissen vom vergangenen Juli eingetreten. Die Wehr kann die jungen Frauen und Männer gut gebrauchen, sie hat viel zu tun. „Im Moment haben wir doppelt so viele Einsätze wie früher“, so Stadtwehrleiter Marcus Mandt. 230 Mal rückte man im letzten halben Jahr aus.