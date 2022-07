Enquette-Kommission nach der Flut : Experten fordern Absichern von Kommunikationskanälen

Grünen-Politikerin Lea Heidbreder ist Vorsitzende der Enquette-Kommission, hier zu sehen bei einer Sitzung auf der Grafschaft im Juni. Foto: Martin Gausmann

Mainz / Ahrtal Die Enquette-Kommission des rheinland-pfälzischen Landtags zur Katastrophenvorsorge nach der Flut hat Experten angehört. Diese mahnten eine Absicherung von Kommunikationskanälen an. Die Vorsitzende will Spezialgerät für Einsatzkräfte.

Die Enquete-Kommission „Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge“ des rheinland-pfälzischen Landtags, die sich mit möglichen Konsequenzen aus der Flutkatastrophe befasst, hat in ihrer Sitzung am Donnerstag Stellungnahmen von Experten zu den Einsatz- und Kommunikationsmitteln im Katastrophenschutz des Landes eingeholt. Das teilt die Landtagsfraktion der Grünen mit. Lea Heidbreder, Grünen-Obfrau und Vorsitzende der Enquete-Kommission, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Vor dem Hintergrund der Klimakrise werden auch in Rheinland-Pfalz sogenannte Flächenlagen und Extremwetterereignisse immer wahrscheinlicher. Bislang ist der Katastrophenschutz aber gerade auf punktuelle Ereignisse wie Unfälle mit Gefahrgütern besonders gut vorbereitet.“ Die Experten rieten auch als Lehre aus der Flutkatastrophe im Ahrtal, dass der Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz Ereignisse wie Flächenbrände oder Flutkatastrophen verstärkt in den Blick nimmt.

Um den Katastrophenschutz breiter aufzustellen, würden Anpassungen in der Infrastruktur und in der Beschaffung von Geräten benötigt. So habe sich bei der Flutkatastrophe im Ahrtal der Ausfall von Kommunikationskanälen als Hindernis erwiesen. „Die Expertinnen und Experten empfehlen daher dringend, die Kommunikationskanäle wichtiger Akteure redundant aufzustellen, um ihre Kommunikation gegen Stromausfälle und Störungen abzusichern“, so Heidbreder. Der Digitalfunk sollte ihr zufolge dazu durch eine unabhängige Stromversorgung der Basisstationen sowie ergänzende mobile Basisstationen gestärkt werden und Satellitenkommunikation als Rückfalloption zur Verfügung stehen. Gerade die Kommunikation der Integrierten Leitstellen müsse immer gesichert sein.

Geländefahrzeuge für Überflutungen

Auch die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen müsse an die veränderten Bedrohungsszenarien angepasst werden. Geländegängige Fahrzeuge und Reptilienfahrzeuge seien im Hinblick auf Überflutungen notwendig. Aber auch zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden würde spezialisiertes Gerät benötigt. „Wir stehen vor der Herausforderung, einen solchen Wandel flächendeckend im Land anzustoßen.“