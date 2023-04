Aufarbeitung im Ahrtal Nicht nur Beifall für „Crisis Center“

Der Tourismus im Ahrtal ist ein wesentliches Standbein im Wirtschaftsleben des Landkreises. Das sieht auch Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) so. In der jüngsten Sitzung des Kreis- und Umweltausschusses setzte sie die Situation des Fremdenverkehrs auf die Tagesordnung. Damit folgte sie einem entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion. Gekommen waren Christian Senk, Geschäftsführer, und David Bongart, Projektleiter Tourismuskonzept Ahrtal, von der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketinggesellschaft, um über die aktuelle Situation beim Wiederaufbau des für die Region so wichtigen Wirtschaftszweiges zu sprechen.