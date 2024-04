Ermittlungen zur Flut im Ahrtal Nebenklage-Vertreter will Staatsanwälte austauschen lassen

Koblenz · Die Flutkatastrophe im Ahrtal ist mittlerweile mehr als zweieinhalb Jahre her. Am Donnerstag soll es ein Ergebnis zu den Ermittlungen geben. Der Vertreter der Nebenkläger will jetzt aber die Staatsanwälte wegen Befangenheit austauschen lassen.

17.04.2024 , 14:35 Uhr

Anwalt Christian Hecken (Zweiter von links) mit seinen Mandanten bei einer selbst einberufenen Pressekonferenz am Mittwoch in Koblenz. Foto: Sven Westbrock





Von Sven Westbrock Redakteur Ahr