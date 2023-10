Gutachten zur Hochwasser-Katastrophe Kreis Ahrweiler hatte bei Flut kein ausreichendes Konzept

„In seiner Kernaussage kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass der Landkreis Ahrweiler kein ausreichend entwickeltes Einsatzführungskonzept vorgehalten habe“, hieß es. Durch diese ungünstigen Rahmenbedingungen sei es der Technischen Einsatzleitung nicht möglich gewesen, dem „komplexen Maximalereignis“ am 14. und 15. Juli 2021 angemessen zu begegnen. Bei der Flutkatastrophe 2021 waren in Rheinland-Pfalz 136 Menschen ums Leben gekommen, davon 135 in der Ahr-Region und einer im Raum Trier. Ein Mensch wird weiter vermisst. Am Sonntagvormittag hatten Helfer einer Müllsammelaktion mutmaßlich menschliche Überreste gefunden. Ob diese im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe stehen, war am Montag noch unklar.