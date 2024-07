Drei Jahre nach der Flut Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum Wiederaufbau im Ahrtal

Die Flutkatastrophe im Ahrtal jährt sich am 14. Juli zum dritten Mal. 135 Menschen haben dort im Juli 2021 ihr Leben verloren, mehr als die Hälfte davon allein in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Schaden an der kommunalen Infrastruktur beläuft sich laut einer kürzlich erschienenen Broschüre der rheinland-pfälzischen Landesregierung zum Wiederaufbau auf 4,1 Milliarden Euro. Als größtes Einzel-Projekt schlägt demnach allein die Sanierung der Berufsbildenden Schule in Bad Neuenahr mit fast 34 Millionen Euro zu Buche. Schwindelerregende Summen - und es gibt noch viel mehr davon. Die wichtigsten zeigt die folgende Übersicht.