Trickdiebstahl an der Ahr : Polizei warnt vor falschen Handwerkern im Flutgebiet

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern. Bereits vergangene Woche kam es zu einem Trickdiebstahl, bei dem die Täter einer älteren Frau Schmuck und Uhren entwendeten.

Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler warnt die Bevölkerung vor dem Auftreten falscher Handwerker. Bereits in der vergangenen Woche kam es zu einem Trickdiebstahl. Ein mit rot-weißem Arbeitsanzug bekleideter Mann klingelte an der Tür einer zu diesem Zeitpunkt alleine in der Wohnung befindlichen älteren Frau. Der Mann bat die Bewohnerin darum, das Wasser im Bad laufen zu lassen, da es angeblich einen Schaden an einer Wasserleitung gebe. Offenbar unbemerkt betrat eine weitere Person durch die nur angelehnte Haustür die Wohnung und durchsuchte einige Zimmer nach Wertgegenständen. Da die Frau durch die Anweisungen des falschen Handwerkers abgelenkt und am Verlassen des Badezimmers gehindert wurde, gelang es dem zweiten Täter, Schmuck und Uhren zu entwenden.