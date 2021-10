Blick zurück und nach vorn : 100 Tage nach der Flut

Der General-Anzeiger blickt 100 Tage nach der Flutkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 in Artikeln und einem Podcast-Special zurück und nach vorne. Foto: GA

Special 100 Tage nach der Flutkatastrophe - was hat sich seit dem verheerenden Hochwasser vom 14. und 15. Juli 2021 getan? Der General-Anzeiger blickt in Artikeln, mit Bildern, Videos und einem Podcast-Special zurück und nach vorn.

Was ist in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 geschehen? Wie konnten sich kleine, schmale Flüsse in reißende Ströme verwandeln und mit ihren Wassermassen eine nie gekannte Zerstörung anrichten? Die Flutkatastrophe, die Teile von NRW und Rheinland-Pfalz im Juli mit ungeahnter Wucht traf und verheerende Zerstörung anrichtete, lässt bei Betroffenen, aber auch Expertinnen und Experten, Politik und Medien auch 100 Tage später noch viele Fragen offen.