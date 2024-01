Flutkatastrophe an der Ahr Forscher empfehlen besseres Warnsystem

Zudem wünscht sich der Experte, dass in Zeiten, in denen es kein Hochwasser gibt, vorbereitende Maßnahmen, also auch die Informationsvorsorge, so vorangetrieben werden, „dass ich im Fall der Fälle anhand nachvollziehbarer Warninhalte etwas aktiviere, was vorher geübt, gelernt und verstanden worden ist“. Man könne nicht erwarten, „dass wir perfekte Warninhalte auf Basis von perfekten Vorhersagen definieren und dann alle Menschen wissen, was sie zu tun haben“, so Reinert. Bei der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 waren in Deutschland mehr als 190 Menschen ums Leben gekommen. Ganze Landstriche in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurden verwüstet.