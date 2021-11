Nach der Flutkatastrophe : "Traumanetzwerk" für das Ahrtal geplant

Traumatisierte Opfer der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal sollen über ein „Traumanetzwerk“ schneller an Hilfen gelangen. Foto: dpa/Boris Roessler

Traumatisierte Opfer der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal sollen zukünftig schneller Hilfe bekommen. Fünf Partner wollen Hilfsangebote ausbauen, damit Betroffene ihre Erlebnisse besser verarbeiten können.

Traumatisierte Opfer der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal sollen schneller an Hilfen gelangen. Landesregierung, Kreisverwaltung, der Hospiz-Verein Rhein-Ahr, die Dr.-von-Ehrenwall’sche Klinik und die DRK-Fachklinik Bad Neuenahr unterzeichneten am Mittwoch in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Vereinbarung zum Aufbau eines regionalen „Traumanetzwerks“. Gemeinsam wollen die Partner Hilfsangebote planen und ausbauen, damit Betroffene ihre Erlebnisse besser verarbeiten können.