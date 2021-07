Krisenstab erhielt Prognose offenbar bereits am Vortag : Kreis Ahrweiler soll vor der Flut gewarnt worden sein

Kreis Ahrweiler Der verantwortliche Krisenstab im Kreis Ahrweiler wurde rechtzeitig vor einem möglichen Hochwasser bis zu sieben Metern gewarnt - dies legen Medienberichte nahe. Hätten die Anwohner früher evakuiert werden müssen?

Warnung vor Hochwasser besonderen Ausmaßes

Landesinnenminister verspricht Aufklärung

Die Verantwortlichkeit der Einsatzleitung in der Nacht des Hochwassers hatte laut einem Sprecher des Innenministeriums bei der Kreisverwaltung gelegen. Diese müsse nun die Frage beantworten, warum die Anwohner trotz der Warnungen nicht früher evakuiert wurden. Noch am Freitag hatte Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) eine umfassende Aufklärung über die Abläufe im Krisenmanagement angekündigt. Mit den neu gewonnen Informationen dürfte die Aufklärung nun zusätzlich an Brisanz gewinnen und weiter in den Fokus rücken.