Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler : Großes Lob und scharfe Kritik für Koordinierung der Einsatzkräfte

Kreis Ahrweiler Private Helfer, Behörden und Feuerwehr bewerten die Koordinierung der Einsatzkräfte nach der Flut höchst unterschiedlich. Die Einschätzungen reichen von großem Lob bis zu scharfer Kritik.

Henrich Heggemann lebt im äußersten Süden von Bonn, in Mehlem. In diesen Tagen ist der Rechtsanwalt aber oft noch ein paar Kilometer weiter südlich anzutreffen. In der Ahrweiler Altstadt hilft er einer Frau, deren Haus von der Flutkatastrophe stark beschädigt wurde. Durch private Initiative habe sich viel getan. Private Unternehmer räumten Schutt weg, auch Müll sei „ziemlich weggeräumt“. Kritik übt Heggemann aber an Feuerwehr und Technischem Hilfswerk. Diese seien ihm zufolge wenig präsent. Dies gelte auch für Vertreter der Kreisverwaltung.