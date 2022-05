Feuerwehrleute berichten von der Flut an der Ahr : „Wir haben einen Krieg geführt, den wir nicht gewinnen konnten“

Flutkatastrophe : Flut-Untersuchungsausschuss kommt am 20. Mai wieder ins Ahrtal Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe besucht am 20. Mai ein weiteres Mal den Kreis Ahrweiler. Er schaut sich die Räumlichkeiten an, in denen die Technische Einsatzzentrale des Kreises Ahrweiler während der Flutkatastrophe gearbeitet hat.