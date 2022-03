Krieg und Spritpreise : Immer weniger Helfer an Wochenenden im Ahr-Flutgebiet

Helfer-Drehkreuz in der Grafschaft : Beim Helfer-Shuttle entsteht ein Container-Dorf für 150 Handwerker Die private Initiative Helfer-Shuttle rüstet sich für die kommenden Monate. In der Grafschaft wird ein Container-Dorf für 150 Handwerker geplant, die die Menschen im Flutgebiet an der Ahr unterstützen wollen. In den kommenden Wochen steht die Ansiedlung des Walporzheimer Baustoffzelts an.