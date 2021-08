Einsatz in NRW und Rheinland-Pfalz : Bundeswehr beendet Amtshilfe nach Flutkatastrophe

Mehr als 2300 Männer und Frauen der Bundeswehr waren zeitweise in den Flutgebieten unter anderem im Vorgebirge und im Ahrtal im Einsatz. Nun wird die Bundeswehr die Unterstützung beenden.

Die Bundeswehr wird die nach der Flutkatastrophe begonnene Unterstützung in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern in dieser Woche beenden. Derzeit befinden sich noch 86 Soldaten im Einsatz in den Hochwassergebieten, wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Dienstag in einem Tagesbefehl erklärte. In der Spitze waren es mehr als 2300 Männer und Frauen.