Heizungsbauer im Ahrtal : "Der Winter wird für alle Beteiligten hart"

Bad Neuenahr-Ahrweiler Aus ganz Deutschland koordiniert Heizungsbauer Wolfgang Worms Kollegen im Ahrtal. Eine Bad Neuenahrerin bekommt kostenlos eine Heizung eingebaut. Während vielerorts noch Estrich und Putz entfernt werden, steht die Kälte bereits vor der Tür.

Das Wasser flutete den gesamten Keller und einen Teil des Erdgeschosses. Elektriker waren vor kurzem da, um die Stromversorgung wiederherzustellen, hätten aber „gepfuscht“. Zwei Personen hätten einen Stromschlag in ihrem Haus bekommen. Nun arbeiten Installateure in ihrem Haus aus Gießen daran, den Fehler zu beseitigen – kostenlos.

Ehrenamtlich ist auch das Engagement von Wolfgang Worms. Der Handwerker vom Niederrhein arbeitet seit viereinhalb Wochen in der Rureifel und koordinatorisch im Ahrtal daran, viele Menschen wieder mit Wärme zu versorgen. Mehrere Stunden täglich fährt er von Monheim am Rhein nach Schleiden, wo er sich ein Büro eingerichtet hat. „Als ich von der Flutkatastrophe erfuhr, war ich auf dem Weg in den Urlaub. Ich habe noch von dort aus alles organisiert.“

Nutzungsverbot von Ölheizungen und zerstörtes Gasnetz bedrohen die Wärmeversorgung

Zusätzlich zur Zerstörung der Heizkörper erschweren weitere Probleme die Versorgung der Bevölkerung mit Wärme: Diverse Gasleitungen im Ahrgebiet sind zerstört. Bis ins späte Frühjahr wird der Wiederaufbau des Gasnetzes dauern. Manche Menschen müssen den Winter also ohne Gas überdauern. Gleichzeitig sei in Ahrnähe ein Ölnutzungsverbot ausgesprochen, weil aus defekten und unterspülten Tanks Öl ins Trinkwasser sickert und dieses verunreinigt.

Am Dienstag hatte Worms sieben Termine im Krisengebiet. Zusammen mit Bauleiter Markus Rommerskirchen inspiziert er Objekte und organisiert ergänzende Handwerker für Baustellen. Eine Wohnanlage in Bad Neuenahr-Ahrweiler wartet auf eine Komplett-Sanierung: Entkernung, Rohrleitungserneuerung, Heizkörperbau. Die Bewohner sind alle woanders untergebracht.

„Ich bin teilweise eher Seelsorger als Handwerker. Vielen Menschen fehlt einfach jemand, der erst mal zuhört. In den letzten vier Wochen habe ich so viel geweint, wie noch nie in meinem Leben“, erzählt Worms. Die ehrenamtlichen Helfer nähmen langsam ab. Nun droht der große Handwerker-Mangel. Vielen Kollegen legt Worms nah, eine weniger wichtige Wandsanierung in ihrer Heimat doch zu vertagen und stattdessen in den Krisengebieten zu helfen. Hilfsbereite Handwerker könnten sich bei den örtlichen Kreishandwerkerschaften melden.