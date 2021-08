Folgen der Flutkatastrophe : Dreyer: Mehrheit der Ahrtal-Bewohner könnte an alten Wohnort zurück

Mainz Können die Bewohner nach der Flutkatastrophe im Ahrtal dorthin wieder zurück? Geht es nach Ministerpräsidentin Dreyer, kann eine Mehrheit ihre zerstörten Häuser am ursprünglichen Standort wieder aufbauen. Doch nicht überall wird das möglich sein.

Nach Überzeugung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kann die Mehrheit der Hochwasser-Opfer im Ahrtal ihre zerstörten Häuser am ursprünglichen Standort wieder neu aufbauen. „Klar ist aber auch, dass es Gebiete gibt, wo die Gefahren so groß sind, dass auch in Zukunft kein Wiederaufbau an gleicher Stelle erfolgen sollte“, sagte sie am Dienstag bei einer Regierungserklärung im Mainzer Landtag. Wie es mit den bei dem Starkregen im Juli zerstörten Kommunen weitergehen könnte, solle eine „Zukunftskonferenz“ beraten, die mit Beteiligung der betroffenen Bürger am 7. September erstmals tagen werde.