Heizungsversorgung : 3000 Gasanschlüsse fehlen nach der Flut im Ahrtal

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe schreitet voran. Vor dem Winter klemmt es vor allem bei der Wärmeversorgung. Experten zufolge steht die Installation von 3000 Gasanschlüssen aus. Auch Materialengpässe machen sich weiter bemerkbar.

Der Winter steht vor der Tür. Doch nach der Hochwasserkatastrophe sind noch immer viele Häuser im Flutgebiet nicht an die Wärmeversorgung angeschlossen. „Ich kenne die Heizungssituation im Ahrtal. Im Moment sind etwa 3000 Anschlüsse beziehungsweise Gaszähler noch nicht gesetzt“, sagt Frank Wershofen, Obermeister der Sanitär-Heizung-Klimatechnik-Innung (SHK) im Kreis Ahrweiler. „Dazu stehen wir im Austausch mit der Energieversorgung Mittelrhein.“ Die Zielvorgabe ist klar: „Ende November könnten alle wieder mit Gas versorgt werden. Aber dann müssen natürlich noch die Heizungen in die Häuser. Neue Anlagen müssen montiert werden – und die sind rar.“

Verschlammte Brenner müssen ersetzt werden

Der Grund für den Mangel an Heizungsanlagen liege laut Wershofen nahe: „Die Nachfrage ist hoch. Große Hersteller machen teilweise schlapp, weil auch Zulieferfirmen Engpässe verzeichnen. Die Materialknappheit besteht seit Längerem, im Ahrtal ist sie nach der Flut umso größer.“ Möglich sei allerdings, alte Anlagen wieder in Betrieb zu nehmen. Doch auch diesbezüglich gebe es weitere Hürden, meint der Fachmann. „Ölkessel können gereinigt, Brenner wieder in Schuss gebracht werden. Allerdings nicht die Brenner, die in den Häusern waren. Denn die sind total verschlammt. Zudem darf in vielen Gebieten keine Ölheizung mehr stehen.“