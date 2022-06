Frank-Walter Steinmeier : Bundespräsident kommt zum Jahrestag der Flutkatastrophe ins Ahrtal

Bad Neuenahr-Ahrweiler Am 14. Juli jährt sich die tödliche Flutkatastrophe im Ahrtal zum ersten Mal. Es wird dann auch eine Gedenkveranstaltung geben. Wie jetzt bekannt wurde, wird sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Tag ebenfalls im Ahrtal aufhalten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist zum ersten Jahrestag der tödlichen Flutkatastrophe ins Ahrtal. Er werde sich dort am 14. Juli aufhalten, teilte das Bundespräsidialamt in Berlin der Deutschen Presse-Agentur mit. „Die Detailplanung zu seinem Besuch läuft derzeit noch“, hieß es weiter. Einzelheiten könnten noch nicht genannt werden und auch keine Antwort auf die nahe liegende Frage gegeben werden, ob Steinmeier am zentralen Gedenken am 14. Juli im Kurpark von Bad Neuenahr teilnehme.