Folgen der Flutkatastrophe : Sorge um Wasserqualität der Ahr wächst

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Naturkatastrophe Mitte Juli im Ahrtal hat auch große Umweltschäden verursacht. Nun wächst die Sorge um die Wasserqualität der Ahr. Experten stellen fest, dass sich die Belastungen erhöhen.

Zwei Monate nach der Flutkatastrophe wächst die Sorge um die Wasserqualität der Ahr. Aktuelle Messdaten deuteten darauf hin, „dass sich die Belastungen im Gewässer erhöhen“, teilte das Umweltministerium am Donnerstag in Mainz mit. Mit der zunehmenden Rückkehr von Bewohnern steige auch das Abwasseraufkommen. Weil die Kläranlagen stark beschädigt seien, könne das Abwasser „noch nicht in gewohnter Weise gereinigt werden“. Auch wegen der aktuellen Arbeiten im Flussbett und an den Ufern könnten Schadstoffe in die Ahr gelangen, erklärte das Ministerium vor einer Teilnahme von Staatssekretär Erwin Manz (Grüne) an der Entnahme von Gewässerproben in Sinzig.