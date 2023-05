Flutschäden in Bad Neuenahr-Ahrweiler Jugendliche helfen bei Restaurierung von historischer Stadtmauer

Jugendliche Ehrenamtler helfen bei der Restaurierung der historischen Stadtmauer in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das 60 Meter lange Teilstück, das durch die Hochwasserfluten im Juli 2021 beschädigt worden war, soll im Juni restauriert werden, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz am Montag in Bonn mitteilte.