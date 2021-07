„Spiel-mich“-Klavier und Accapella-Song : Musikvideos aus den Flutgebieten werden zu Internet-Hits

Kreis Ahrweiler In den Straßen von Bad Neuenahr-Ahrweiler ist derzeit vor allem eines zu hören: Motorenlärm. Doch manchmal können die vielen Helfer Zeugen eines kleinen Spontan-Konzertes werden.

Schon beim Infopoint am Marktplatz in Ahrweiler weiß die freiwillige Helferin genau wonach gesucht wird: „Das berühmte Klavier? Das steht da hinten in der Altenbaustraße.“ Auf dem Weg bis zum Weißen Turm stapeln sich rechts und links die Schutthaufen vor den Häusern, aber ein altes Klavier ist nicht zu sehen, geschweige denn zu hören. Ein älterer Herr, Peter Schröder, kann aber von der Aktion berichten. Das Klavier hätte die letzten Tage auf der gegenüberliegenden Straße gestanden, zwischen der alten Synagoge und dem Fachwerkhaus mit den grünen Fensterläden. Schröder habe selber gesehen und gehört, wie Helfer und Anwohner hier kleine Stücke gespielt haben. Mit Schlamm hatte jemand „spiel mich“ darauf geschrieben.