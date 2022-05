Preisträger aus Heidelberg : Freiheiter-Klangschale mit großer Verspätung übergeben

Klaus Staeck (5.v.l.) freute sich über den Ahrweiler Freiheitspreis, den (v.l.) Wolfgang Grambs, Ghazel Wahisi und Gregor Schürer in Heidelberg übergaben. Foto: Norbert Meier

Kreis Ahrweiler Die Ahrweiler Freiheiter ehren Professor Klaus Staeck nach coronabedingter Pause verspätet mit dem Freiheiterpreis. Eine Delegation reist dazu nach Heidelberg. Der Verein plant im Ahrtal zudem Kulturabende im August.



Jetzt hat es doch noch geklappt: Die Ahrweiler Freiheiter konnten ihren mittlerweile fünften Freiheiterpreis an den Preisträger Klaus Staeck übergeben. Der Künstler, der durch seine provozierenden Plakate eine große Bekanntheit erlangte, sollte den Preis eigentlich schon im Jahr 2020 erhalten, und zwar im Ahrkreis. Dann kam die Corona-Pandemie und legte auch das Vereinsleben der Freiheiter still. Nun reiste eine kleine Delegation um die zweite Vorsitzende, Ghazel Wahisi, in Staecks Heimatstadt Heidelberg, um die Ehrung im dortigen Forum für Kunst vorzunehmen.

Preistäger hat sich der Politsatire verschrieben

Die Ahrweiler Freiheiter haben sich vor dem Hintergrund der vielfältigen Herausforderungen der Gesellschaft im Jahr 2015 als „Förderverein Ahrweiler Freiheitswochen e.V.“ gegründet. Hauptziel der Initiative ist es, für Freiheit und Toleranz aktiv einzustehen, jährlich hochwertige Veranstaltungen durchzuführen und herausragende Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens mit dem Freiheiterpreis auszuzeichnen. Und so fiel die Wahl im Jahr 2020 auf Klaus Staeck. Der ist seit Anfang der 1970er Jahre als Grafiker im Bereich der Politsatire tätig. Sein Hauptwerk umfasst über 300 Plakate, die größtenteils aus Fotomontagen bestehen, die er mit eigenen, ironischen Sprüchen versieht. Seine satirischen Plakate und die von ihm kommerziell vertriebenen Postkarten-Ausgaben richteten sich häufig gegen Inhalte politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen. Bereits in den 1970er Jahren waren Klimaschutz und Krieg Themen vieler seiner Plakate. Seine Satire provozierte immer wieder Politiker und Entscheidungsträger. Insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren waren seine Grafiken populär. Die Arbeiten von Klaus Staeck sind Charakterisierung seiner eigenen politischen Haltung und Ausdruck seines gesellschaftlichen Engagements.

In mehr als 3.000 Ausstellungen in seinem Leben hat er mit seinen „Impulsen“ viele Menschen aus allen Generationen mit politischen Botschaften aufgeregt und mit satirischer Spitze bewegt. Schon früh hat er den Finger auf die Wunden der Umweltsünden und kriegerischer Auseinandersetzungen gelegt und mit seinem legendären Statement „Nichts ist erledigt“ auf die Missstände unserer Gesellschaft hingewiesen. „Entsprechend unseres Freiheiter Mottos 2020/2021 ‚Musik & Kunst bewegen!‘ hat er Generationen nachhaltig beeinflusst“, so Projektleiter Wolfgang Grambs zur Auswahl des Künstlers. Staeck ergänzt nun die Reihe seiner Vorgänger mit Hans-Dietrich Genscher, Karl Kardinal Lehmann, Celia Sasic und Günther H. Oettinger.

Flut hat Preieübergabe verhindert

Nachdem die Preisübergabe zunächst von der Corona-Pandemie und danach aufgrund der Flutkatastrophe im Ahrtal verhindert worden war, fand die Würdigung des Preisträgers und die Übergabe der vom Künstler Friedhelm Pankowski geschaffenen Klangschale mit einer silberweißen Taube und der Silhouette der Altstadt Ahrweilers nun statt. Neben Ghazel Wahisi hatten sich Gregor Schürer und Wolfgang Grambs auf den Weg nach Heidelberg gemacht.