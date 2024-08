Prozess am Amtsgericht Ahrweiler Freispruch für ahnungslosen Drogenschmuggler

Freispruch - so lautete das Urteil des Amtsgericht Ahrweiler im Falle eines Mannes, dem Drogenschmuggel vorgeworfen wurde. Der aus den Niederlanden kommende Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft Drogen in nicht geringer Menge nach Deutschland geschmuggelt haben. Die Tat, welche dem 49-Jährigen vorgeworfen wurde, ereignete sich allerdings bereits im Mai 2020. Der Angeklagte war damals auf der Autobahn A61 von dem dort zuständigen Zoll zur Kontrolle auf den Rastplatz Brohltal West hinausgezogen worden. Dort angekommen, wurde er gefragt, ob er Drogen mit sich führe. Der Mann gab zu, dass er einen kleinen Rest von einem Joint, welchen er vor einiger Zeit geraucht hatte, noch in seinem Auto habe. Während der Durchsuchung fanden die Beamten jedoch noch zusätzlich 96,7 Gramm Haschisch in dem Auto des Mannes. Die gefunden Drogen wurden sichergestellt, der mutmaßliche Drogenschmuggler dürfte vorerst weiterfahren.