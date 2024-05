75 Jahre Grundgesetz Vom Gesundheitsamt Ahrweiler in den Parlamentarischen Rat

Genau 75 Jahre alt wird das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr. Ersonnen wurde das Grundgesetz vom Parlamentarischen Rat, der in Bonn am 1. September 1948 erstmals tagte. Unter den insgesamt 65 stimmberechtigten Mitgliedern waren nur vier Frauen, und eine davon ist eng mit dem Kreis Ahrweiler verbunden. Die Sozialdemokratin Frieda Nadig gehörte neben Elisabeth Selber (SPD), Helene Weber (CDU) und Helene Wessel (Zentrum) der verfassungsgebenden Versammlung an. Sie lebte von 1936 bis 1946 in Ahrweiler und arbeitete hier als Gesundheitsfürsorgerin beim Gesundheitsamt.