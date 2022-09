Wiederaufbauhilfen : Fünf Millionen Euro für Kliniken der Kreisstadt

Bad Neuenahr-Ahrweiler Vertreter aus dem Gesundheitsministerium übergibt in Ahrweiler die Bewilligungsbescheide für vier Krankenhäuser, die in der Flut stark beschädigt wurden.

Der Wiederaufbau der bei der Flutkatastrophe zu Schaden gekommenen Kliniken schreitet voran. Dies mit großer finanzieller Unterstützung durch das Land. Am Montag war erneut ein Vertreter des Gesundheitsministeriums nach Ahrweiler in die Ehrenwall´sche Klinik gekommen, um Bewilligungsbescheide zu überreichen. Ministerialdirektor Daniel Stich hatte mehr als fünf Millionen Euro im Gepäck. Empfänger der Finanzhilfen sind die Ehrenwall´sche Klinik (2,6 Millionen Euro), die Kliniken Kurköln und Jülich (2,35 Millionen Euro) sowie die Klinik für Gefäßchirurgie (Klinik Dr. Bauer, 390.000 Euro), die an der Lindenstraße in Bad Neuenahr beheimatet ist.