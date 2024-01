Kommunalwahl im Blick Die Freien Wähler in Bad Neuenahr bekommen Zuwachs

Viele „vertrauensvolle und gute Gespräche“ habe man in den vergangenen Wochen mit der FWG geführt, erklärt Rainer Jakobs, der dem Stadtrat seit Gründung der Wählergruppe im Jahre 2009 bis 2020 angehört hatte, dann jedoch aus beruflichen Gründen seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik ankündigte. Nunmehr könne er sich eine Rückkehr und Fortführung seiner kommunalpolitischen Arbeit in den Reihen der FWG-Mitglieder vorstellen. Die vor der Auflösung stehende Wählergruppe hat 40 Mitglieder – ziemlich genauso viele wir die FWG in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Etwa 20 Mitglieder der Jakobs-Truppe hätten bereits signalisiert, sich ebenfalls der FWG anschließen zu wollen, um so die gewollte Fusion möglich zu machen. Die 20 Mitglieder, die sich aktuell noch nicht für ein Zusammengehen erwärmen können, glaubt Jakobs in naher Zukunft jedoch noch für das gemeinsame Projekt gewinnen zu können. So oder so: „Die Wählergruppe Jakobs wird es bereits in einigen Wochen nicht mehr geben“, so ihr Gründer.