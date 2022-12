GA öffnet Türen im Advent : Blick ins Wachhaus des ehemaligen Regierungsbunkers in Marienthal

Das Wachhaus am Eingang Ost des ehemaligen Regierungsbunkers in Marienthal. Foto: AHR-FOTO

Ahrweiler Zum Advent öffnen wir Türen, die sonst verschlossen sind: Diesmal gibt es einen Blick in das Wachhaus am Eingang Ost des ehemaligen Regierungsbunkers in Marienthal.



Hoffentlich bald zu besichtigen: Das Wachhaus für den Eingang Ost des ehemaligen Regierungsbunkers in Marienthal. Die Dokumentationsstätte Regierungsbunker plant, den Bereich samt der dortigen Tunnel im nächsten Jahr der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest.

Das Wachhaus Ost war einer von zwei Haupteingängen, die in den Ausweichsitz der Verfassungsorgane des Bundes (AdVB) im Krisen- und Verteidigungsfall zur Wahrung derer Funktionstüchtigkeit, so der offizielle Name, führten. Ganz in der Nähe führte eine Treppe auf einen Hochstand des Bundesgrenzschutzes, im Volksmund „Café Hoch“ genannt.

Der Eingang Ost soll bei der neuen Tunnel-Tour, die jahrelang geplant wurde, den Wendepunkt zur Halbzeit bilden, von dem aus es wieder zum Startpunkt im Museum geht, das sich Am Silberberg in Ahrweiler befindet. Dies berichtet Heike Hollunder, die Leiterin der Dokumentationsstätte, im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Insgesamt sei eine „dreistündige Expedition“ durch den zurückgebauten Teil der Anlage vorgesehen.

