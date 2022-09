GA-Redaktionsmobil im Flutgebiet : Ahrweiler schwankt zwischen Zuversicht und Sorge

Status des Wiederaufbaus im Flutgebiet: Dieter Stahl (l.), Werner Kasel und Ingrid Schwarz tauschen sich beim Besuch den GA-Redaktionsmobils in Ahrweiler vor Ort mit den GA-Reportern Raphaela Sabel und Stephan Stegmann aus. Foto: ahr-foto

Ahrweiler Beim Besuch des GA-Redaktionsmobils in Ahrweiler kommen sowohl Bürger als auch Politiker zu Wort: Der stellvertretende Ortsvorsteher wirbt dafür, aus der Not des Wiederaufbaus eine Tugend zu machen. Einen aktuellen Lichtblick führt er auch an.