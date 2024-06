Buchvorstellung GA-Redakteure sprechen im Ahrweinshop über ihre „Lieblingsplätze für Genießer“

„Renovation führt zu Innovation“, stellte Neumann fest, der das Geleitwort zum Buch schrieb. Die nächste Generation ist nicht nur in den Betrieben von Sermann und Hempen in den vergangenen Jahren an den Start gegangen. Mit dem Wiederaufbau wurden mancherorts die Räumlichkeiten optimiert oder modernisiert, Ballast der Vorgängergenerationen abgeworfen und neue Konzepte geschaffen. Dabei sei aber auch Behutsamkeit angesagt gewesen, sagte Hempen. Schließlich wolle man die Stammkundschaft weiter bespielen. Dazu kommen neu entwickelte Formate, weil die vorherigen an bewährter Stelle nach der Flut nicht mehr oder noch nicht wieder machbar seien – und durch Fluthelfer, die als Touristen zurückkehren oder als Multiplikatoren dienten, auch neue und jüngere Besuchergruppen. „Die Nachfrage ist sehr, sehr gut, aber was uns noch fehlt sind lange Aufenthalte und Bettenkapazitäten“, so Carll. Auch die Infrastruktur, besonders die Radwege und die Zugverbindungen, seien immer noch ein Manko, äußerte sich Hempen. Den Gästen böte sich die „die Chance, eine ganze Region beim Wiederaufbau“ zu erleben. Zwei der Wünsche vom Podium für das Ahrtal: „Dass positive Neuigkeiten mehr Gehör finden, weil nur das uns weiterringt“, so Sermann, und „dass das Ahrtal, der Wein und der Genuss noch mehr in Verbindung mit Attraktionen vom Laacher See bis zum Nürburgring und zum Rhein gesehen wird“, so Westbrock.